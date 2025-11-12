"La salud se basa en cuatro pilares: la actividad física, el descanso, la alimentación y la sociabilidad"

Marcelo Perotti, quien es profesor nacional de Educación Física y capitán de Correrayuda Running Team, visitó el estudio de Nacional AM 870 en donde habló de los beneficios de correr para la salud.

"Soy uno de los pioneros del running team. La actividad física es fantástica. Correr ayuda hasta resolver problemas, mientras se hace el deporte. Es una de las actividades más fáciles, únicamente al ponerte las zapatillas ya estás preparado para hacerlo. Todo elk mundo puede correr", dijo.

Perotti mencionó que al inicio de la actividad "cuesta horrores y hay que tener paciencia" pero una vez que el cuerpo se acostumbra "es más fácil". "Tengo alumnos de 76 años y sigue corriendo maratones", agregó.

Entre los pilares para una buena salud Perotti mencionó 4 cosas: "la actividad física, el descanso, la alimentación y la sociabilidad"".