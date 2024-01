La salud mental tambien se cuida en verano

Arranca enero y los especialistas en psicología siguen con alta demanda de pacientes, la ansiedad, el estrés y la falta de disfrute son algunas cosas que la gente llega a plantear a los consultorios. Así lo confirmo el licenciado Enzo López, quien ademas es especialista en parejas.

“La gente se preocupa y tiene ansiedad, algunas personas plantean los objetivos no cumplidos, comparaciones sobre la vida de otros y que tipo vacaciones pueden llevar, y la relaciones en pareja porque la problemática aumento en verano, cuando deberían estar mas relajados. Pero mucha gente no lo ve porque sienten presiones sociales porque el verano llama a realizar cosas que muchas veces no podes concretar, de hecho les molesta hasta el calor”, comenzó explicando López.

