“La salud es un tema hipotecario: si no te tratás bien hoy, la factura te llega mañana”

En el programa A Tu Servicio, que conducen Andrea Estévez Mirson y Fernando Blanco Muiño conversaron con Daniel López Rosetti , el médico cardiólogo y especialista en medicina del estrés que reflexionó sobre los hábitos que influyen en el bienestar físico y emocional.

Durante la charla, el autor de “Recetas para vivir mejor y más tiempo” advirtió sobre el impacto del ritmo de vida actual: “La velocidad del mundo digital supera nuestra capacidad natural de adaptación”, explicó, al señalar cómo el estrés crónico afecta la salud integral.

Rosetti destacó que el bienestar se sostiene en cuatro pilares: la filosofía de vida, la alimentación, la actividad física y la calidad del sueño. En ese sentido, remarcó la importancia del autoconocimiento y de observar cómo reaccionamos ante lo que nos sucede: “No importa sólo lo que pasa, sino lo que me pasa a mí con eso que ocurre”.

El especialista también subrayó el rol central de la alimentación en la prevención: “La cadena de farmacias más importante es la verdulería”, afirmó, al destacar los beneficios de frutas, verduras y fibras para el organismo y la microbiota intestinal.

Además, alertó sobre el consumo excesivo de sal y su vínculo con la hipertensión, principal factor de riesgo cardiovascular. “Pequeñas subas de presión, multiplicadas por miles de latidos diarios, terminan impactando en el corazón”, explicó.

Finalmente, el médico sintetizó su mirada con una frase contundente: “La salud es un tema hipotecario: lo que no te tratás bien hoy, la factura llega mañana”, una idea que resume la importancia de los hábitos cotidianos para prevenir enfermedades y vivir mejor a largo plazo.