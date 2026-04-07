Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha que invita a reflexionar sobre los principales desafíos en materia sanitaria y la importancia de garantizar el acceso equitativo a la atención.

El médico Claudio Zin dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el valor de esta jornada, al subrayar la necesidad de promover el bienestar integral de la población.

"La salud es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Si no tenés un ambiente adecuado no podés tener salud. Si no tenés un aparto psíquico no podés tener salud. Si no tenés tu anatomía bien no podés tener salud", expresó el también conductor de “Va pensiero”, que se emite los sábados a las 11 en Radio Nacional Clásica.

La fecha recuerda la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, y cada año propone ejes temáticos vinculados a problemáticas prioritarias de salud pública a nivel global.

Entre los principales desafíos se encuentran el acceso a servicios de calidad, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables, en un contexto marcado por desigualdades entre regiones.

Además, la salud mental adquiere cada vez mayor relevancia dentro de las políticas sanitarias, al ser considerada un componente fundamental del bienestar general.

El Día Mundial de la Salud también busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de sistemas de salud accesibles, inclusivos y sostenibles.