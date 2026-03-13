La Ruta 40, un destino en sí mismo

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el camino nos lleva por la Ruta Nacional 40, la más argentina, y nos encuentra con la viajera Lía Pinciroli, protagonista de Mechando Rutas.

Desde que cumplió 60 años viaja por Sudamérica en su motorhome y, en la charla, nos contó cómo surgió esta idea.

“Vos podes fue la palabra mágica”, dijo sobre el impulso que le dieron sus hijos cuando ella les contó de su “sueño latente de la casa rodante”.

“Agarré la ruta y me olvidé de todo”, admitió, “la ruta 40 la hice entera, pero por partes”.

“No hay ruta, no hay rincón de este país que no sea alucinante y hermoso”.

“Aprendí tanto, me conocí tanto. No viajo sola, viajo con Lía”, reflexiona.

Comer, beber y viajar conversó con el cocinero norteño Tupac Guantay, conductor de Maestros de la Empanada, en el Canal Gourmet.

“En cada provincia existen un montón más” de estilos de empanadas, “hay muchísimas y muy ricas todas, me sorprende la variedad” en todo el país.

“Culturalmente es muy importante para nosotros, incluso es la fuente de sustento de familias”.

"La comida hace a nuestra cultura", admitió, "siempre la gastronomía está en nuestra historia en el norte".