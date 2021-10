"La ruta 34 es una víctima más de lo que sucedió con el anterior gobierno".

DESCARGAR

El flamante jefe del Distrito Jujuy de Vialidad Nacional, brindó un preciso panorama de las obras en ejecución y a ejecutarse en las principales vías de comunicación que atraviesan nuestra provincia. A manera de introducción señaló que: "Cuando entró esta nueva gestión, gobierno del presidente Alberto Fernández, se encontró con que había una deuda de 15,000 millones de pesos, en aquel entonces 2019 estamos hablando, 2019 transicion al 2020. Acá, estas 280 obras que estaban paralizadas, lo que tenían eran, que no se les pagaban los certificados. Este gobierno nacional se puso la mochila al hombro y pagó la deuda a todas estas empresas". Con relación a alguna supuesta especulación electoral en el plazo de las obras, indicó: "decir que Vialidad de la Nación o alguna cosa le está poniendo palos en la rueda, no es así. Yo creo que lo que hemos tenido si, ha habido dos tres meses que se fue posponiendo la licitación pero no tiene nada que ver con el calendario de las elecciones, ni nada por el estilo".

