La Rioja propone diversidad de actividades para disfrutar el verano

Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo "100% Nora", dialogó con el Director de Promoción Turística de la provincia sobre la amplitud de propuestas disponibles durante enero y febrero para locales y turistas y nos ofreció un panorama completo al respecto.

Emanuel Ordieres indicó que “estamos muy contentos de esta primera quincena, transitando la segunda quincena, con muchos turistas visitando nuestra región”.

“La agenda de fiestas populares y festivales ha comenzado el 3 de enero y ahora febrero nos encuentra el 7 de febrero con el Carnaval de la Plaza en Los Molinos y la Fiesta Nacional de la Chaya” prevista para 13, 14 y 15 de febrero.

Con una agenda cargada de festivales culturales, la provincia invita a vivir el verano desde una perspectiva que combina gastronomía regional, vitivinicultura, música y paisajes, consolidándose como un destino clave del turismo de experiencias.

Los encuentros populares no solo celebran la música y el folclore, sino también los sabores identitarios que definen a la cocina riojana.

Cordero riojano, comidas regionales, productos artesanales y recetas transmitidas de generación en generación forman parte del ritual festivo.

A esto se suman ferias de productores y espacios donde el visitante puede conocer de cerca el trabajo local.

La experiencia se completa con los vinos de la provincia, donde el Torrontés Riojano se posiciona como emblema.

“Nuestra gastronomía es de excelencia”, remarcó Ordieres.

Eventos como la Fiesta Provincial de la Pisada de Uva o el Festival Nacional del Torrontés Riojano reflejan el peso de la vitivinicultura en la agenda de verano.

Estas celebraciones permiten al visitante conocer el proceso productivo, el valor del terruño y el rol del vino como parte de la cultura local.

Por otro lado, el funcionario dio precisiones de otra opción para el turismo como las excursiones en torno al Parque Nacional Talampaya.