La República Popular de Lugansk y su proceso de Liberación

Me he encontrado con todo el proceso de liberación como se esta viviendo acá del ejercito ucraniano en este territorio digamos repeliendo al ejercito ucraniano se esta generando un proceso justo en este contexto en que yo estoy tomando registro y es tremendamente interesante, nos hemos quedado unos días mas seguimos en Lugansk capital pero si en estas dos semanas ya he podido recorrer por ahora este pequeño país que muchos creen que pronto va a regresar a formar parte de Rusia como era antiguamente, Ucrania lo considera parte de su territorio todavía, lo cierto es que Lugansk es reconocido hasta ahora por tres países que es Rusia, Corea del Norte y Siria y otros dos más pequeñitos que están en una situación parecida que sonOsetia y Abjasia del sur que también son territorios pro rusos que están dentro de Georgia y ellos están viviendo procesos similares pero sin ninguna guerra afortunadamente como se esta viviendo acá. Te contaría historias pequeñas de cada ciudad que están bien en el limite con Ucrania, Papasnia no quedo mas ciudad no hay ciudad la han bombardeado tanto que ni siquiera hay un proyecto para reconstruirla porque es tan poquito lo que ha quedado en pie, imagínate todo lo que sería la demolición de los edificios que han quedado destruidos por la mitad…Así comenzó su relato Sebastián Salgado en vivo desde la capital de Lugansk para contar de su trabajo su recorrido por donde en algún momento fue el frente de batalla por la Liberación de la República Popular de Lugansk…

DESCARGAR

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.