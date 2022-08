La República Popular de Lugansk identificada por la cultura Rusa, ex URSS

La República popular Lugansk que tal vez puede ser un nombre que a alguno no le suene demasiado familiar pero es parte del Donbass parte de este territorio que Rusia y Ucrania se han estado enfrentando desde principios de año. Como para poner de relieve algunas cosas hay que recordar que en este lugar donde me encuentro ahora, en el año 2014, cuando en Kiev capital de Ucrania se dio un cambio político de alguna manera financiado por EE.UU. que derivo poner en el gobierno al presidente Poroshenko y después el presidente Selensky que es este que hemos conocido ahora que se saca fotos para la revista Bordes, la gente de acá de esta zona donde estoy ahora que geográficamente pertenecía a Ucrania sintieron que este gobierno ya no les iba a permitir poder expresar su cultura libremente, la gente acá habla ruso acá nadie habla Ucraniano se sienten identificados con la cultura de ese país que con el de Ucrania, hay que recordar también que Ucrania toda era parte de Rusia, de la Unión Soviética…Sebastián Salgado en un relato maravilloso nos cuenta de su arribo a la región del Donbaas asi de esta forma…

DESCARGAR

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.