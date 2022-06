La relevancia de la figura de María Remedios del Valle en el billete de 500

El escritor se refirió a la figura de María Remedios del Valle que estará en el billete de 500 pesos : " es un gusto estar con ustedes y llevar la vida de esta rica patriota a todos los puntos de la patria. Con mi primer billete que me toque me lo voy a guardar, hasta que lo tenga que gastar. Fue una emoción que hayan entendido una vez por todas, yo veo en los diarios que todavían tiran resabios de sus peladumbres largas diciendo que no existió María Remedios. La verdad que hay que ser bruto para sostener una mentira después que se ha comprobado su existencia y su accionar. Ellos dicen que no está en la historia y se olvidan que hay una nota en el congreso donde cuenta cómo ella intervino en las invasiones inglesas, y además se olvidan de las actas de los representantes cuando fue acompañada por tantos patriotas que dieron testimonio de lo que ella hacía y cómo la trataba el general Manuel Belgrano para pedirle la pensión. Esa famosa pensión que le dieron en forma miserable. Pero por lo menos están los testimonios. Que importa si los autores no la mencionan, lógico que no la mencionan , si son ellos los que las estuvieron escondida en la historia".

