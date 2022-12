“La relación entre jueces y el poder real es escandaloso”

La filtración de chats de jueces federales y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires por un vuelo privado a Lago Escondido fue analizado por doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima y presidente de la Federación latinoamericana de Abogados: “no me toma de sorpresa porque hace mucho tiempo que asistimos a esta relación entre jueces y el poder real político, que es el entramado de la mesa judicial del gobierno de Macri, no me extraña que ahora se conozca pues se normalizó la relación entre los jueces, los políticos y ahora con el CEO de un grupo comunicacional. Esa es la realidad del Poder Judicial y es por eso que reclamamos una profunda reforma judicial. Haría falta algo más que una declaración por parte del Gobierno Nacional, e inclusive una denuncia en Consejo de la Magistratura, estos son sucesos gravísimos, jueces que hablan de conseguir facturas truchas, de inventar pruebas, que están resentidos con quienes filtran denuncias e inclusive hablan de armarle causas judiciales, esto es tremendo, hay jueces, secretarios de seguridad, funcionarios de la AFI, todo ilegítimo, ilegal, y por supuesto que estamos esperando una respuesta por parte del gobierno”, indicó.

