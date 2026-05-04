La reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral “trajo luz”

Así lo consideró el contador y director de la firma PMP Juan Pablo Perojo, al ser consultado por Nico Yacoy y equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional sobre la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación del régimen de incentivo a la formalización laboral (Rifle).

“Lo más importante es que trajo luz porque aclara sobre los cuatro requisitos que se tienen que cumplir para acceder a estos beneficios”, explicó Perojo, en referencia a la disminución en contribuciones patronales, básicamente a jubilación y servicios sociales, para pymes y grandes empresas.

La norma aclaró que para acceder al beneficio el trabajador tuvo que haber estado en el monotributo el mes previo al alta laboral, además de no haber estado inscripto en una relación laboral al 10 de diciembre o haber estado desempleada durante seis meses, precisó el especialista.

Perojo agregó que otro punto que aclaró la nueva norma es que “pueden ser no solo exempleados estatales sino de empresas estatales”.

En el caso del empleador, agregó, éste no debe tener deudas en instancia judicial; y los empleadores nuevos deben serlo posteriores al 9 de diciembre de 2025.

Finalmente, recordó que este régimen rige del 1 de mayo al 30 de abril de 2027, y el beneficio va a estar vigente por 48 meses desde el comienzo de la relación laboral.