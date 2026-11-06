Así lo afirmó Roque Cornejo Avellaneda, senador provincial por La Libertad Avanza en Salta, en diálogo con Nico Yacoy del programa Primer Round en Radio Nacional.

Tras lamentar que “el sistema electoral en Salta establece un sistema de subrepresentación en los grandes distritos”, consideró que “la reforma política es una reforma que nos debemos las provincias

“Muchas veces se habla de federalismo para el gobierno central pero no se habla de federalismo hacia el interior; son responsabilidades que les cuesta a los gobiernos provinciales asumir”, afirmó el legislador

Asimismo, advirtió que “tenemos una posición geoestratégica única, somos la sexta provincia en extensión territorial y la séptima en cantidad de habitantes, pero hoy representamos sólo el 2% del PBI nacional”.

Tras señalar que “el tema es aprender a vivir con nuestros propios recursos”, afirmó que “las provincias tenemos que asumir con orgullo la idea de que la provincia se autosustente”.

“Tenemos que crecer, ser fuertes, porque el gobierno nacional podrá hacer un esfuerzo fiscal, presupuestario, traer inversiones, pero si cada provincia, municipio o pueblo no aporta su esfuerzo en el mismo sentido va a ser muy difícil”, completó.