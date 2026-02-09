"La Reforma Laboral tiene que obtener la media sanción y debe ir a Diputados"

El senador nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos Joaquín Benegas Lynch, en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional , habló de la Reforma Laboral y las chances que tiene el oficialismo para darle media sanción este miércoles en el Senado.

Benegas Lynch opinó sobre los cambios que implicará la modernización laboral: "Le dará un impulso a las reglas claras para eliminar la industria del juicio; le dará poder a los sindicatos provinciales y regionales que están cerca de la Pymes, del empresario y del empleado local, entre otros muchos cambios".