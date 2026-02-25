"La reforma laboral será muy positiva para la Argentina, acentúa un carácter democratizador del comercio"

El debate sobre la reforma laboral continúa generando repercusiones en distintos sectores productivos y empresariales, especialmente en el ámbito de la economía de plataformas. Las modificaciones propuestas apuntan a actualizar marcos normativos en un contexto de transformación tecnológica y nuevas modalidades de empleo.

Gabriel Buenos, director de Políticas Públicas de Rappi Argentina y Cono Sur, dialogó con el equipo de Primer round y planteó que "desde el inicio del debate nos hemos manifestado en favor específicamente del capítulo que regula el trabajo en plataformas dentro la iniciativa de modernización laboral".

"Estamos expectantes a que el viernes se sancione la ley. El avance de este proyecto será muy positivo para la Argentina, nuestro país se está convirtiendo en uno de los más competitivos de Latinoamérica. Acentúa un carácter democratizador del comercio y promueve el desarrollo económico local", expresó.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional incluye cambios vinculados a modalidades de contratación, períodos de prueba, esquemas indemnizatorios y registración laboral. En el caso de las plataformas digitales, el debate gira en torno a cómo encuadrar la relación entre las empresas y quienes prestan servicios a través de aplicaciones.

"El principal atributo que señalan los prestadores de la aplicación es poder elegir cuándo, dónde y por cuánto tiempo conectarse. El 70% se conecta por menos de 3 horas al día, por lo que lo toman como un complemento. Esta reforma garantiza la soberanía del tiempo por parte del repartidor", dijo.

En Argentina, la economía de plataformas ha crecido en los últimos años, generando oportunidades de ingresos para miles de personas. El desafío legislativo radica en equilibrar la protección de derechos laborales con la flexibilidad que caracteriza a este tipo de actividad, en un escenario que combina transformación tecnológica, nuevas dinámicas de empleo y discusión parlamentaria.