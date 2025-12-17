"La reforma laboral no quita ningún derecho esencial y apunta a que se reduzca la informalidad"

El Ejecutivo nacional envió recientemente al Congreso un ambicioso proyecto de reforma laboral, que comienza a discutirse en sesiones extraordinarias dentro del Legislativo. El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó que el proyecto —firmado por el presidente Javier Milei y con amplio respaldo desde el Gobierno para su tratamiento este año— está concebido como una herramienta para "generar el empleo" y dar seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.

"Esta ley apunta a que se reduzca la informalidad", recalcó.

Cordero explicó los principales puntos del proyecto y subrayó que, a diferencia de versiones previas, la reforma actual no apunta a retrotraer derechos adquiridos por los trabajadores ni elimina indemnizaciones vigentes.

"Esta reforma laboral no quita ningún derecho esencial", remarcó el funcionario.

Por otro lado, Cordero manifestó que "el tema indemnizatorio queda absolutamente igual" y aclaró que "lo único que se trata hacer es que sea un sistema simple y sencillo, pero no se tocan los montos".

Además, explicó en detalle lo que es 'el banco de horas' que propone la reforma y afirmó que "no se modifica el sistema de horas extras".