"La reforma laboral es la más grande desde que rige la Ley de Contrato de Trabajo"

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un ambicioso proyecto de Ley de Modernización Laboral, considerado por sus promotores como una reforma integral del marco normativo del trabajo en Argentina, que busca actualizar la legislación vigente ante los desafíos productivos y tecnológicos de las últimas décadas. La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei y publicada oficialmente para iniciar su tratamiento parlamentario.

El abogado laboralista Ricardo Foglia dialogó con Creer o reventar y destacó la importancia de esta propuesta: según explicó, se trata de la reforma más grande desde que rige la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), porque aborda no solo aspectos formales del empleo registrado, sino también nuevas realidades del mercado laboral, con ajustes en procedimientos, licencias, contribuciones y herramientas para la economía de plataformas.

El proyecto, según difundió la Oficina del Presidente, tiene como finalidad modernizar un marco legal que, a juicio del Ejecutivo, quedó desfasado frente a las transformaciones del mundo del trabajo. El texto oficial argumenta que la normativa vigente —pensada en un contexto socioeconómico muy distinto— habría contribuido a que “millones de argentinos fueran expulsados del sistema formal”, afectando especialmente a jóvenes, trabajadores informales y pequeñas y medianas empresas.

Tras resaltar la importancia de este proyecto, Foglia planteó la necesidad de "modernizar el sistema laboral argentino" y manifestó que esto "puede ayudar a crear empleo".

Entre los principales ejes que propone la ley enviada al Parlamento se encuentra la simplificación y digitalización de la registración laboral, la clarificación de responsabilidades empresarias y de trabajadores, y la precisión de los componentes salariales que integran las indemnizaciones. También busca modernizar licencias y procedimientos administrativos y establecer un marco específico para la economía de plataformas digitales, que hoy carece de regulación precisa.

Otro aspecto destacado por el Ejecutivo, y que Foglia también analizó, son los incentivos a la formalización del empleo y la propuesta de nuevos esquemas de contribuciones patronales con mecanismos orientados a reducir la litigiosidad laboral. “Se busca no solo promover la creación de empleo formal, sino también que el sistema sea más claro y menos conflictivo desde el punto de vista judicial y administrativo”, señaló el especialista.

Desde Casa Rosada aseguran que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para facilitar la contratación, alentar la inversión y adaptar las normas a una realidad productiva que evolucionó de manera profunda en los últimos años. El presidente Milei, además, convocó al Congreso a que le dé al proyecto un tratamiento rápido y responsable, con el objetivo de dejar atrás lo que desde el Ejecutivo se describe como un modelo laboral rígido que “ya no responde a la realidad del país”.