La Red Federal de Concesiones entra en su fase final

El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), instancia que marca el ingreso del esquema a su fase final.

Con esta última etapa se incorporan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos estratégicos que atraviesan 11 provincias.

De este modo, la red superará los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país, que concentran cerca del 80 por ciento del tránsito nacional.

Desde Vialidad Nacional señalaron que el nuevo esquema busca mejorar los estándares de operación y mantenimiento, optimizar la seguridad vial y elevar la calidad de los corredores, además de generar beneficios para los usuarios y para el desarrollo productivo de las economías regionales.

El modelo se sustenta exclusivamente en inversión privada y no prevé subsidios del sector público.

Según se indicó, reemplaza el esquema anterior —que requería aportes del Tesoro Nacional— por uno financiado por capitales privados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la adjudicación de esta etapa está prevista para fines de mayo y afirmó que, con ello, “ya estarán en curso todas las obras de estos 9 mil kilómetros de rutas que albergan el 80 por ciento del tránsito del país”.

En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la medida como “importantísima” y sostuvo que se completa el llamado a licitación de los corredores viales troncales.

“Es esencial para bajar el costo argentino y para la seguridad vial”, expresó.

Vialidad Nacional, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión, en el marco de esta etapa final del proceso de modernización de la red vial nacional.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 174/2026 y publicada en el Boletín Oficial.