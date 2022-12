La Red Edificar dio a conocer la variación de precios mensual

Se presentó el informe de costos de materiales de la construcción de noviembre. Según detalla el escrito, se aplicó un aumento de más del 6% mensual con un acumulado de casi 79%. Para conocer más detalles, dialogamos en Muchas Gracias con Diego Pérez Collman Gerente de Hipercerámico y referente de la Construcción en la Red Edificar.

“Existen fábricas nacionales que no se han puesto a la altura de los diseños que existen en el mundo”, expresó Pérez Collman. Además agregó que “no solo sirve bajar la inflación, hay que hacer un combo completo para salir adelante”, dijo.

Por otro lado, la CAME, emite un informe sobre los trabajadores del sector de la construcción que actualmente son en el país 67 mil trabajadores registrados. Sobre esto, el referente de la construcción dijo que “los datos que el INDEC recaba no hay duda que los saca de donde lo puede ver. Los que están en el lado oscuro, quien los saca?”, expresó, aludiendo al trabajo no registrado.

Sobre los materiales, quien vende hierro ha bajado sus ventas un 30%. Esto demuestra que a futuro la situación va a estar muy complicada”, expresó.

Dentro de la Red, están casi todas las empresas locales que se involucran en el rubro de la construcción, dijo Pérez Collman, quien las detalló, y agregó que “lo que armamos fue un camino de la construcción sin competencias”.

Por otro lado, Pérez Collman confirmó que el año que viene se entregará la décima edición del premio edificar.

Además el referente de Hipercerámico habló de la sala de arte que funciona de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 13.

_______________________________________________________________________________