La recaudación tributaria aumentó en julio más que la inflación

ARCA informó que incidieron positivamente en el aumento de lo ingresado por Ganancias la prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas, que el año anterior se hizo en junio.

La Agencia de Recaudación precisó que en julio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $23 billones, un incremento nominal del 35,1% respecto de igual mes del año anterior.

En tanto, los precios de la economía se elevaron 33,5% en ese lapso. En términos reales, registró una suba de 1,2 por ciento.

En el caso de Ganancias, el comunicado de prensa de ARCA destacó que incidieron positivamente para que aumentara 64,7% en los últimos 12 meses, la prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y el pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas, que el año anterior se hizo en junio.

También tuvo que ver el mayor cómputo de saldos a favor de los contribuyentes generados en los ejercicios 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos.

En julio aumentó el cómputo de saldos a favor de los contribuyentes generados en los ejercicios 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos

El impuesto al Cheque, un tributo que refleja el desempeño de las transacciones de empresas y familias, aportó un aumento de 18,7%, muy por debajo de la inflación y de la recuperación de la actividad agregada que se reflejó en un incremento de lo percibido por IVA Impositivo de 41,4% -subió 5,9% en términos reales-.

“En el Impuesto a los Créditos y Débitos atenuó la variación un día hábil menos de recaudación en comparación al año anterior, y se encontraron vigentes las nuevas exenciones incorporadas en el Decreto 475/2026″, precisó ARCA.