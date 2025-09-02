El próximo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivirá una jornada electoral clave en la que se definirán representantes legislativos y autoridades municipales.

Gonzalo Cabezas, candidato a senador provincial por la Cuarta Sección de la alianza La Libertad Avanza, dialogó con el equipo de Creer o reventar y criticó el estado de la provincia al sostener que "la realidad bonaerense es mala y el responsable de tantos años de desidia es el kirchnerismo". "Después de tantos años, la desidia y el parate es absoluto", subrayó.

Tras señalar que "hay una decisión de no acompañar al kirchnerismo", expresó que "las expectativas son buenas, aunque sabemos que nos enfrentamos a una maquinaria compleja y difícil que está dispuesta a hacer uso de cualquier herramienta que tenga a mano para poder hacer alguna trampita".