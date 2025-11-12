"La ratificación de la condena de De Vido marca que Argentina ahora es un país decente"

El diputado de LLA Bertie Benegas Lynch aseguró que la ratificación de la condena al exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, "marca que Argentina ahora es un país decente" y dijo que eso es posible "gracias a los cambios introducidos por el presidente Javier Milei, que desde el Poder Ejecutivo manda mensajes de que se respeta la propiedad privada".

Benegas Lynch sostuvo que "el Poder Legislativo empieza a tomar otro color que permitirá recuperar todo lo que se perdió en 2025 por actitudes destructivas desde el Congreso y también atraer nuevas inversiones".

"Además, la actitud del presidente Milei de no intervenir en el funcionamiento del Poder Judicial hace que Argentina comience a ser vista como un país normal y seguro para recibir inversiones", agregó el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

El diputado libertario aclaró que en estas instancias que vive Argentina "no es importante lo que haga o diga la oposición porque lo valioso es que la gente llegue a entender el fundamento de la llegada de LLA a la política" y manifestó que por ese motivo "es necesario dar una batalla cultural permanente para evitar que haya gente que quiera vivir a expensas del otro, como hizo el kirchnerismo y como quieren hacer ahora sus discípulos".

"El populismo, en una carrera de 20 atletas, no habla del que ganó sino de los 19 que perdieron, a quienes les hace creer que son vulnerables para perpetuarse en la política", enfatizó Benegas Lynch.

Por último, el legislador enfatizó que "los políticos tienen que entender lo que quiere la gente y tienen que cambiar sus actitudes y sus votos más allá de lo que le marca su corazón" porque "esa es la única manera de construir un país mejor y más justo para todos".