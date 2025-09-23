La radio y la educación

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta oportunidad, la publicidad gana su espacio en la radio y grandes voces comienzan a sonar en la radio pero, además, Radio Nacional inaugura “La escuela del aire”, un emblema en la radiofonía argentina.