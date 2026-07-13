La radio y Argentina en los Mundiales

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta ocasión, hacemos una pausa en el transcurrir histórico y recordamos el Mundial `78 que se llevó a cabo en nuestro país, el primero y único hasta el momento.

El evento deportivo, en el que la Selección Nacional se coronó campeona, se extendió durante 25 días y contó con la participación de 16 equipos de todo el mundo.

También, repasamos el Mundial `86 que se disputó en México entre el 29 de mayo y 29 de junio.

El equipo argentino obtuvo la consagración ante Alemania por 3-2 con goles de Brown, Valdano y Burruchaga.

1986 es para Radio Nacional un año importante donde las 30 emisoras que ya estaban funcionando logran protagonismo y el concepto de una radio federal toma cada vez más fuerza.