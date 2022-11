La radio te cuenta actividades, espectáculos y eventos para este finde

JUEVES 24/11

CINE

16 Hs. Selección Cortos Universidad Maza I 45 min. Sala Azul. Nave UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

16.30 Hs. Selección Cortos Escuela de Cine I 80 min. Sala Verde Nave UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

17 Hs. Carrero I Fiona Lena Brown y Germán Basso I Argentina I 2022 I 85´I Español. Sala Azul Nave UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

18.30 Hs. Lavandería de Nancy Sport I Agu Grego I Argentina I 2022 I 80´ I Español. Sala Verde NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

19 Hs. Vas-tu renoncer? I Pascale Bodet I Francia I 2021 I 72´ I Francés. Sala Azul NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

20 Hs. Pinocho. Cine Universidad. Nave UNCuyo. Este film es un live-action musical que se une al grupo de producciones lanzadas exclusivamente a través de Disney+. Basada en el cuento italiano de Carlo Collodi, la cinta dirigida por Robert Zemeckis retrata la vida de un juguete de madera que se convirtió en un niño de verdad. Actúan Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans Benjamin y más. Entradas por http://www.entradaweb.com

21 Hs. BJ: la vida y locuras de Bosco y Jojo I Sergio Bonacci La palma I Argentina - Estados Unidos - Hong Kong – Argentina I 2022 I 90 ́ I Español - Inglés. Sala Azul NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

22 Hs. Le Prince I Lisa Bierwirth I Alemania I 2021 I 125´ I Alemán - Inglés - Francés. Sala Verde NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita.Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

MÚSICA

20 Hs. se presentará en concierto el Coro de niños UNCUYO en la Iglesia Metodista (Espejo 423, Cdad.) celebrando el Día de la Música y cerrando sus actividades artísticas y formativas de la temporada 2022.

20.30 Hs. 9° FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA presenta: In Camera (Mza) y Trío Mangoré (Bs.As.). Casa de San Martín. Entrada Libre y Gratuita

20.30 Hs. Nemorino enamorado. Orquesta sinfónica y Opera Estudio. Nave UNCuyo Sala Roja Capital. Un espectáculo en un acto y ocho escenas sobre la ópera El elixir de amor, de Gaetano Donizetti, que se presentó con un éxito arrollador de crítica y público estas pasadas vacaciones de invierno en el emblemático Teatro Colón de la capital argentina. Entradas https://www.entradaweb.com.ar/también se pueden adquirir en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21 hs. El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público a la sala.

21 Hs. Festival Frecuencia Oeste en el Teatro Mendoza Organiza MIMM y Municipalidad de Mendoza. Invitan; AMIS MAIPEC, SINDICATO MUSICOS DE CUYO y ADICORA. En esta jornada se presentarán ENGUALICHAOS -T.E.O -INDARG -SURCO PANDO -ALFAJORES DE LA PAMPA SECA Entradas en https://www.entradaweb.com.ar/

21 Hs. Music & Wine de Nicolás Gabardós en VIVO. Absynth Multiespacio-Aristides 470, ciudad. NICOLÁS GABARDÓS es enólogo y músico propietario de Luna Roja vinos de autor y presenta su Show Music & Wine donde combina su pasión por la música y el vino. Entradas en http://www.entradaweb.com

TEATRO

21.30 Hs. EL BANCO Show de Improvisación Teatral Long - Form. Teatro Tajamar, Sala Central. Entradas en http://www.entradaweb.com

EVENTOS

18 Hs. en el Paseo Di Benedetto de la Nave UNCUYO se llevará a cabo la Feria EMERGE. El objetivo de la feria en el marco del desarrollo de una edición más del BAFICI es generar un espacio de encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se podrán adquirir obras de arte de pequeño y mediano formato, arte impreso, cerámicas objetos artísticos, stickers, fanzines, etc. Entrada Libre y gratuita.

18 Hs. MUM. FESTIVAL DE DISEÑO UNIVERSIDAD DE MENDOZA. Cultural Aurora (en Ex Bodega Furlotti). Salón Principal. Entrada Gratuita Llevar un alimento no perecedero.

ARTES VISUALES

10 a 14 Hs. Muestra Jungla de Lucia Coria. Sala Sergio Sergi. Radio Nacional Mendoza Quino. Emilio Civit 460, Ciudad. La obra estará en expaosición hasta el 30 de noviembre y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 19 hs y sabados y domingos de 15 a 20 hs. Entrada Libre y Gratuita.

12 a 19 Hs. El artista Alfonso presenta "Resistencia". Sala Anexo MMAMM del parque Central. La inauguración tendrá una performance con Alfombra Roja Trash, sets con Dj Alfonso warm + Agusbb y audiovisuales que darán que hablar con el Vj Acolor / Walter Guasco, informa la Ciudad de Mendoza. Se podrá visitar de martes a viernes de 12 a 19; sábados, domingos y feriados de 16 a 19, hasta el 8 enero de 2023. Entrada libre y gratuita.

19.30 Hs. A nuestras Paulas V. Colectivo de Artistas: Intuiciones en la Biblioteca Pública General San Martín. Remedios de Escalada de San Martín 1843, de Ciudad El Colectivo Intuiciones nos presenta una serie de obras donde sobrevuela el recuerdo de aquella Paula que se fue y de todas las Paulas que tampoco están, pero han quedado para siempre en el corazón de quienes las amaron. Entrada Gratuita.

10 a 19 Hs. Muestra “Nulla dies sine linea / Ningún día sin una línea: homenaje a Eduardo Tejón”; “Rosa turbio” e “Incluso el vacío”, Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). Las exposiciones se podrán visitar de martes a viernes de 10 a 19 y sábados, domingos y feriados de 16 a 20. La entrada es libre y gratuita.

18 a 21 Hs. Muestra Tartamuda de la artista Ana Inés Ferrarese. Galeria de Arte. Nave UNCUYO. La exposición será la última de los proyectos seleccionados por convocatoria 2022 del Espacio de Arte Luis Quesada. La muestra quedará expuesta hasta el 3 de diciembre, y podrá visitarse de miércoles a domingos de 18hs a 21hs. Entrada gratis.

9 a 20 Hs. Dante × Alonso y Alonso El Poder de la Línea El Matadero. Museo Carlos Alonso Mansión Stoppel. Emilio Civit 348. La muestra es el primer corte de la colección de originales del artista plástico, que forma parte del acervo del museo que lleva su nombre. Se trata de obras que ilustran el cuento de Esteban Echeverría El Matadero, realizadas en la década de 1960. Estas muestras y actividades, podrán visitarse hasta el domingo 27 de noviembre. La entrada es gratuita.

VIERNES 25/11

CINE

20 Hs. Pinocho. Cine Universidad. Este film es un live-action musical que se une al grupo de producciones lanzadas exclusivamente a través de Disney+. Basada en el cuento italiano de Carlo Collodi, la cinta dirigida por Robert Zemeckis retrata la vida de un juguete de madera que se convirtió en un niño de verdad. Actúan Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans Benjamin y más. Entradas por http://www.entradaweb.com

19 Hs. Sean eternxs I Raúl Perrone I Argentina I 2022 I 95´ I Español. Sala Azul NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

20 Hs. La Mif I Fred Baillif I Suiza I 2021 I 110´ I Francés. Sala Verde NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

21 Hs. Home Movie | Jan Oxenberg | Estados Unidos | 1973 | 12´ | Inglés. Sala Azul NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por www.entradaweb.com

21.15 Hs. A Comedy in Six Unnatural Acts | Jan Oxenberg | Estados Unidos | 1975 | 26´ | Inglés. Sala Azul NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

22 Hs. Thank You & Good Night | Jan Oxenberg |Estados Unidos | 1991 | 83´| Inglés. Sala Azul NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita.Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

22 Hs. Sis dies corrents I Neus Ballús I España I 2021 I 85min I Catalán Español. Sala Verde Nave UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

23.30 Hs. The Affairs of Lidia | Bruce LaBruce | Canadá / España | 2022 | 95´ | Inglés. Sala Verde NAVE UNCUYO. En el Marco de una edición más del Bafici 2022. Entrada Libre y Gratuita. Se debe retirar anticipada por http://www.entradaweb.com

MÚSICA

21 Hs. Eclipse, 25 años. Pink Floyd. "THE WALL" (full álbum). Teatro Independencia. El próximo 04 de Diciembre “ECLIPSE” cumple 25 años interpretando la música de “PINK FLOYD”. Y unos días antes los festejará junto a sus seguidores con dos conciertos que prometen ser únicos y antológicos. Entradas en https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=498cec29

20 Hs. Ciclo Acústico presenta al cantante Carlos Lucero, en el Espacio de Arte Luis Quesada de la Nave UNCUYO. Carlos Lucero, un músico mendocino que se encuentra estudiando la Licenciatura en guitarra de música popular en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO. El artista es un apasionado de la música sobre todo del folklore fusionado con jazz y rock. Entrada libre y gratuita.

20.30 Hs. 9° FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA presenta: Vientos del Plata y Ensamble Manantial (Mza). Museo del Área Fundacional. Entrada libre y gratuita.

20.30 Hs. Nemorino enamorado. Orquesta sinfónica y Opera Estudio. Centro cultural universitario. Un espectáculo en un acto y ocho escenas sobre la ópera El elixir de amor, de Gaetano Donizetti, que se presentó con un éxito arrollador de crítica y público estas pasadas vacaciones de invierno en el emblemático Teatro Colón de la capital argentina. Entradas https://www.entradaweb.com.ar/ también se pueden adquirir en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21 hs. El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público a la sala.

TEATRO

20:30 Hs. Thanks to our parents, Boulevard of broken dreams. Sala Teatrino de la Nave UNCUYO. Las entradas Se pueden adquirir de forma anticipada a través de http://www.entradaweb.com.ar o en boletería de la Nave UNCUYO de martes a domingos de 18:00 a 21:00 hs.

21.30 Hs. Reconversos. Teatro Tajamar. Sala Central Capital. Con la actuación de Sebastián Alcaraz y willy Olearte. Dirección Alvaro Benavente. Entradas en http://www.entradaweb.com

EVENTOS

18 hs. en el Paseo Di Benedetto de la Nave UNCUYO se llevará a cabo la Feria EMERGE. El objetivo de la feria en el marco del desarrollo de una edición más del BAFICI es generar un espacio de encuentro directo entre artistas y públicos diversos, donde se podrán adquirir obras de arte de pequeño y mediano formato, arte impreso, cerámicas objetos artísticos, stickers, fanzines, etc. Entrada Libre y gratuita.

19 Hs. charla “La realización audiovisual desde las provincias”. Nave UNCUYO. Paseo Di Benedetto. La charla estará a cargo de Mariela Suarez, Leandro Suliá Leiton, Florencia Wehbe, Dario Ezequiel y Mariana Guzzante. Entrada libre y gratuita.

20.30 Hs. CIERRE DE MUESTRA DANTE X ALONSO Conciertos en la Mansión Stoppel. Gala Lírica. Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel. Espacio De Conciertos. Entrada Gratuita www.entradaweb.com Máximo una por Persona.

ARTES VISUALES

20 Hs. Inauguración de la muestra Escribiendo postales, con obras de destacadas mujeres del arte; Superficie de contacto, de Franco Contreras y Y4C1W13N70.TMP, de Rodrigo Etem. Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli. La muestra se podrá disfritar hasta el 21 de enero. Entrda gratuita

10 a 14 Hs. Muestra Jungla de Lucia Coria. Sala Sergio Sergi. Radio Nacional Mendoza Quino. Emilio Civit 460, Ciudad. La obra estará en expaosición hasta el 30 de noviembre y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 19 hs y sabados y domingos hasta las 15 Hs. Entrada Libre y Gratuita.

10 a 19 Hs. Muestra “Nulla dies sine linea / Ningún día sin una línea: homenaje a Eduardo Tejón”; “Rosa turbio” e “Incluso el vacío”, Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). Las exposiciones se podrán visitar de martes a viernes de 10 a 19 y sábados, domingos y feriados de 16 a 20. La entrada es libre y gratuita.

18 a 21 Hs. Muestra Tartamuda de la artista Ana Inés Ferrarese. Galeria de Arte. Nave UNCUYO. La exposición será la última de los proyectos seleccionados por convocatoria 2022 del Espacio de Arte Luis Quesada. La muestra quedará expuesta hasta el 3 de diciembre, y podrá visitarse de miércoles a domingos de 18hs a 21hs. Entrada gratis.

12 a 19 Hs. El artista Alfonso presenta "Resistencia". Sala Anexo MMAMM del parque Central. La inauguración tendrá una performance con Alfombra Roja Trash, sets con Dj Alfonso warm + Agusbb y audiovisuales que darán que hablar con el Vj Acolor / Walter Guasco, informa la Ciudad de Mendoza. Se podrá visitar de martes a viernes de 12 a 19; sábados, domingos y feriados de 16 a 19, hasta el 8 enero de 2023. Entrada libre y gratuita.

9 a 20 Hs. Dante × Alonso y Alonso El Poder de la Línea El Matadero. Museo Carlos Alonso Mansión Stoppel. Emilio Civit 348. La muestra es el primer corte de la colección de originales del artista plástico, que forma parte del acervo del museo que lleva su nombre. Se trata de obras que ilustran el cuento de Esteban Echeverría El Matadero, realizadas en la década de 1960. Estas muestras y actividades, podrán visitarse hasta el domingo 27 de noviembre. La entrada es gratuita.

SÁBADO 26/11

MÚSICA

21 Hs. Eclipse, 25 años Pink Floyd "WISH YOU WERE HERE" y "ANIMALS". Teatro Independencia. El próximo 04 de Diciembre “ECLIPSE” cumple 25 años interpretando la música de “PINK FLOYD”. Y unos días antes los festejará junto a sus seguidores con dos conciertos que prometen ser únicos y antológicos. Entradas en https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=bdb9284a

19 Hs. 9° FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA presenta: Cuarteto de guitarras Ecos y Quinteto Molto Giocoso (Mza). Capilla Patrimonial. Entrada libre y gratuita.

20.30 Hs. Nemorino enamorado. Orquesta sinfónica y Opera Estudio. Centro cultural universitario. Un espectáculo en un acto y ocho escenas sobre la ópera El elixir de amor, de Gaetano Donizetti, que se presentó con un éxito arrollador de crítica y público estas pasadas vacaciones de invierno en el emblemático Teatro Colón de la capital argentina. Entradas https://www.entradaweb.com.ar/también se pueden adquirir en boletería de la Nave UNCUYO (Maza 250, Ciudad) de martes a domingo de 18 a 21 hs. El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público a la sala.

21 Hs. 9° FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA presenta: Concierto Clausura. Orquesta de Cámara de la PUCV (Chile). Basílica de San Francisco. Entrada libre y gratuita.

CINE

19.30 Argentina, 1985. Cine Universidad Nave Uncuyo. Basada en el histórico Juicio a las Juntas, llega la esperada película de Santiago Mitre. Entradas http://www.entradaweb.com

20 Hs Paula | Florencia Wehbe | Argentina - Italia | 2022 | 90´ | Español. Presentada por su directora. Cine Plaza Paradiso. En el Marco del Bafici 2022. Entrada gratuita por orden de llegada.

20.30 Hs. ENNIO, EL MAESTRO Cine Universidad Nave Uncuyo. Imperdible documental homenaje al compositor de más de 500 inolvidables bandas sonoras de películas. Entradas http://www.entradaweb.com

22 Hs Clementina | Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu | Argentina | 2022 | 109´ |Español. Cine Plaza Paradiso. Bafici 2022. Entrada gratuita por orden de llegada.

20 Hs. Pinocho. Cine Universidad. Este film es un live-action musical que se une al grupo de producciones lanzadas exclusivamente a través de Disney+. Basada en el cuento italiano de Carlo Collodi, la cinta dirigida por Robert Zemeckis retrata la vida de un juguete de madera que se convirtió en un niño de verdad. Actúan Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans Benjamin y más. Entradas por http://www.entradaweb.com

TEATRO

17 Hs. Ciclo Arriba el Pulgarcito presenta las aventuras de Pipichan y Pisingallo Elenco: Puercos picantes. Teatro Pulgarcito Parque General San Martín. Es el encuentro de dos payasos trashumantes que se vuelven a juntar nuevamente en el camino para reeditar viejos números del circo tradicional que, junto a Fritu harán volver a soñar al público. Entrada al sombrero

ARTES VISUALES

9 a 20 HS. Muestra Escribiendo postales, con obras de destacadas mujeres del arte; Superficie de contacto, de Franco Contreras y Y4C1W13N70.TMP, de Rodrigo Etem. Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli. La muestra se podrá disfritar hasta el 21 de enero. Entrda gratuita

10 a 14 Hs. Muestra Jungla de Lucia Coria. Sala Sergio Sergi. Radio Nacional Mendoza Quino. Emilio Civit 460, Ciudad. La obra estará en expaosición hasta el 30 de noviembre y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 19 hs y sabados y domingos hasta las 15 Hs. Entrada Libre y Gratuita.

10 a 19 Hs. Muestra “Nulla dies sine linea / Ningún día sin una línea: homenaje a Eduardo Tejón”; “Rosa turbio” e “Incluso el vacío”, Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). Las exposiciones se podrán visitar de martes a viernes de 10 a 19 y sábados, domingos y feriados de 16 a 20. La entrada es libre y gratuita.

18 a 21 Hs. Muestra Tartamuda de la artista Ana Inés Ferrarese.Galeria de Arte. Nave UNCUYO. La exposición será la última de los proyectos seleccionados por convocatoria 2022 del Espacio de Arte Luis Quesada. La muestra quedará expuesta hasta el 3 de diciembre, y podrá visitarse de miércoles a domingos de 18hs a 21hs. Entrada gratis.

12 a 19 Hs. El artista Alfonso presenta "Resistencia". Sala Anexo MMAMM del parque Central. La inauguración tendrá una performance con Alfombra Roja Trash, sets con Dj Alfonso warm + Agusbb y audiovisuales que darán que hablar con el Vj Acolor / Walter Guasco, informa la Ciudad de Mendoza. Se podrá visitar de martes a viernes de 12 a 19; sábados, domingos y feriados de 16 a 19, hasta el 8 enero de 2023. Entrada libre y gratuita.

9 a 20 Hs. Dante × Alonso y Alonso El Poder de la Línea El Matadero. Museo Carlos Alonso Mansión Stoppel. Emilio Civit 348. La muestra es el primer corte de la colección de originales del artista plástico, que forma parte del acervo del museo que lleva su nombre. Se trata de obras que ilustran el cuento de Esteban Echeverría El Matadero, realizadas en la década de 1960. Estas muestras y actividades, podrán visitarse hasta el domingo 27 de noviembre. La entrada es gratuita.

TALLERES

DOMINGO 27/11

TEATRO

17 Hs. Ciclo Pulgarcito Arriba presenta: Madre Tierra. Elenco El Zonda. Teatro Pulgarcito Parque General San Martín. En el año 2040, un par de jóvenes intentan disfrutar de un día de sol en el bosque, pero al llegar se encuentran sumergidos en una realidad natural devastada por la contaminación. Gratis. Entrada al sombrero.

21 Hs. Sería una pena que se Marchitaran las plantas. Sala Ana Frank Sala Central. Maiupú 230 ciudad Mendoza. El amor es el idioma, y las parejas son los acentos que le damos a ese idioma. Ivor Martinic nos regala una historia de humanidades. Entradas enhttps://www.entradaweb.com.ar/

DANZA

20 hS. ESC DE DANZA ELINA M ESTRELLA presenta CASCANUECES TRIBUTO A QUEEN E IBERIA. Teatro Independencia. Entradas en https://www.entradaweb.com.ar/

20 HS. LA RECETA DEL AMOR Espacio Cultural Julio Le Parc Sala Vilma Rúpolo Guaymallén. Un espectáculo de Burlesque, en donde los cuadros de danza y teatro se suceden de manera estética, hilarante y divertida para invitar al espectador a replantearse la idea que tiene sobre los cuerpos, la sensualidad, la sexualidad y el amor. Idea y Realización: Ailin Rocío Rodríguez. Una Producción de Le Bisou Compañía de Burlesque. Entradas en https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=fb22725e

CINE

18 Hs. Mrs. Harris goes to Paris Cine Universidad Nave UNCuyo. Una pelicula apta para todo público / Dirección: Anthony Fabian / Con: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo, Ellen Thomas, Rose Williams. www.entradaweb.com

19 Hs. ENNIO, EL MAESTRO Cine Universidad Nave Uncuyo. Imperdible documental homenaje al compositor de más de 500 inolvidables bandas sonoras de películas. Entradas http://www.entradaweb.com

20.30 Hs. Pinocho. Cine Universidad. Este film es un live-action musical que se une al grupo de producciones lanzadas exclusivamente a través de Disney+. Basada en el cuento italiano de Carlo Collodi, la cinta dirigida por Robert Zemeckis retrata la vida de un juguete de madera que se convirtió en un niño de verdad. Actúan Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans Benjamin y más. Entradas por http://www.entradaweb.com

ARTES VISUALES

9 a 20 HS. Muestra Escribiendo postales, con obras de destacadas mujeres del arte; Superficie de contacto, de Franco Contreras y Y4C1W13N70.TMP, de Rodrigo Etem. Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli. La muestra se podrá disfritar hasta el 21 de enero. Entrda gratuita

10 a 14 Hs. Muestra Jungla de Lucia Coria. Sala Sergio Sergi. Radio Nacional Mendoza Quino. Emilio Civit 460, Ciudad. La obra estará en expaosición hasta el 30 de noviembre y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 19 hs y sabados y domingos hasta las 14 Hs. Entrada Libre y Gratuita.

10 a 19 Hs. Muestra “Nulla dies sine linea / Ningún día sin una línea: homenaje a Eduardo Tejón”; “Rosa turbio” e “Incluso el vacío”, Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). Las exposiciones se podrán visitar de martes a viernes de 10 a 19 y sábados, domingos y feriados de 16 a 20. La entrada es libre y gratuita.

18 a 21 Hs. Muestra Tartamuda de la artista Ana Inés Ferrarese.Galeria de Arte. Nave UNCUYO. La exposición será la última de los proyectos seleccionados por convocatoria 2022 del Espacio de Arte Luis Quesada. La muestra quedará expuesta hasta el 3 de diciembre, y podrá visitarse de miércoles a domingos de 18hs a 21hs. Entrada gratis.

12 a 19 Hs. El artista Alfonso presenta "Resistencia". Sala Anexo MMAMM del parque Central. La inauguración tendrá una performance con Alfombra Roja Trash, sets con Dj Alfonso warm + Agusbb y audiovisuales que darán que hablar con el Vj Acolor / Walter Guasco, informa la Ciudad de Mendoza. Se podrá visitar de martes a viernes de 12 a 19; sábados, domingos y feriados de 16 a 19, hasta el 8 enero de 2023. Entrada libre y gratuita.

9 a 20 Hs. Dante × Alonso y Alonso El Poder de la Línea El Matadero. Museo Carlos Alonso Mansión Stoppel. Emilio Civit 348. La muestra es el primer corte de la colección de originales del artista plástico, que forma parte del acervo del museo que lleva su nombre. Se trata de obras que ilustran el cuento de Esteban Echeverría El Matadero, realizadas en la década de 1960. Estas muestras y actividades, podrán visitarse hasta el domingo 27 de noviembre. La entrada es gratuita.