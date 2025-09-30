La radio sigue creciendo

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta ocasión, seguimos recorriendo los años ´40 con la aparición de personajes como “Mordisquito”; el Dúo Buono-Striano; Nini Marshall, con personajes adorables; Pepe Arias; Pepe Iglesias, apodado “El Zorro” y Luis Sandrini, que brilló con su personaje “Felipe”.

Mientras tanto, Radio del Estado reforzó su labor educativa con programas especiales y con espacio para las universidades nacionales del país, entre otras instituciones.