En el 106º aniversario del Día de la Radiodifusión, el equipo de Korol en el aire recibió visitas especiales en el Auditorio de Radio Nacional como la del coleccionista que tiene cerca de 600 mil ejemplares.

La revista “Anteojito” que le regaló su abuelo cuando tenía ocho años fue el puntapié para empezar a guardar las revistas y llegar a tener la colección privada más grande de Latinoamérica.

En el caso de Radiolandia, Juan Cantafio nos trajo 12 tapas de aquella emblemática revista que tuvo como protagonistas a figuras del radioteatro y locutores de la época.

Tita Merello, Lolita Torres, Hugo del Carril, Luis Sandrini, Niní Marshall, Pinky, entre muchas otras personalidades.

“La radio siempre ha permitido diversidad de voces, de estilos, de figuras”, remarcó.