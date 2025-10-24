La radio, reina de las casas

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

Radioteatros, audiciones como Tarzán y El Llanero solitario para los más chicos; programas cómicos, conciertos de música, concursos de preguntas y respuestas invadían el espacio radial.

En Radio del Estado, los conciertos de orquestas sinfónicas y de cámara se afianzaron como uno de los pilares de la programación.