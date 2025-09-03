La radio en la Tragedia de los Andes: Voces, misterios y futuro sonoro

Cuando se habla de este hecho, todos recuerdan la odisea de los sobrevivientes. Lo que casi nadie sabe es que la radio fue el hilo invisible que mantuvo la esperanza en medio del silencio de la montaña.

En el primer episodio de El Loco de la Azotea, Adrián Korol revela, con archivos inéditos y testimonios conmovedores, el rol clave que la radio jugó en aquel rescate imposible.

Incluye un reportaje exclusivo a Horacio Bollati, radioaficionado, investigador y amigo personal de los protagonistas, a partir del cual cambia para siempre la forma de contar esta historia.

También, se propone un viaje emocional por las radios icónicas Spica y Noblex 7 Mares, en diálogo con Dialito, un personaje creado con IA; ranking de canciones dedicadas a la radio; un homenaje a Radio Nacional y sus históricos “Mensajes al Poblador”; el NotiRadio con las últimas tendencias del mundo del podcasting y las plataformas digitales; el misterio eterno de El Zumbador, la señal fantasma que intriga al mundo desde hace medio siglo.

Dale play ahora y descubrí por qué este podcast propone mirar al pasado, vivir el presente y anticipar el futuro de la radio como nunca antes lo escuchaste.