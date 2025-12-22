La radio empieza a ofrecer boletines informativos

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En estos años, la revista programada, que se había originado en la radio, pasó a llamarse “Posta Argentina” pero pasó a tener como tema central la televisión.

En 1966, la novedad son los boletines informativos, cinco en el día, de quince minutos de duración.

La década de los 60 culmina con 20 emisoras de Radio Nacional distribuídas en todo el país.