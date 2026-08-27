La radio argentina, una storia che continua

Il 27 agosto 1920 l’Argentina entrava nella storia della radiofonia mondiale con la prima trasmissione radiofonica pianificata e continuativa, realizzata da Enrique Telémaco Susini e dai suoi compagni dal tetto del Teatro Coliseo di Buenos Aires.

Negli anni successivi, la radio si affermò con sport, radiodrammi, tango, musica e intrattenimento, vivendo gli anni d’oro negli anni Trenta e Quaranta.

Dalla dittatura del 1976-1983 alla rivoluzione delle FM negli anni Ottanta, con emittenti come Rock & Pop e programmi come Radio Bangkok, il mezzo ha saputo trasformarsi e rinnovare il proprio linguaggio.

Questa vocazione pionieristica ha portato la radio anche in luoghi estremi: nel 2024, RAE Italiano ha trasmesso in diretta dall’Antartide argentina.

Oggi, tra frequenze analogiche, onde corte e piattaforme digitali, la radio argentina continua a vivere e a rinnovarsi, 106 anni dopo quella storica trasmissione.