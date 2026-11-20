Tras la llegada de Grand Theft Auto VI , millones de jugadores se sumergen en el mundo abierto creado por Rockstar Games para recorrer la ciudad, completar misiones o interactuar libremente con el entorno. Sin embargo, dedicar largas jornadas a este videojuego responde a motivaciones que van mucho más allá del simple pasatiempo: su diseño ofrece un espacio de total autonomía donde cada usuario decide su propio rumbo.

Por este tema, el psicólogo y escritor, Pablo Melicchio, en diálogo con 100% Nora, sostuvo que "es preocupante cuando el mundo virtual es más atractivo que el mundo real, aún cuando sea muy costosa para la salud".

El profesional, además, dijo que "es preocupante cómo muchas personas opten por espacar a los cuerpos -reales- y prefieran aislarse y olvidarse de la realidad".

Desde una perspectiva psicológica, este comportamiento se vincula con la necesidad de desconectarse de las rutinas y obligaciones cotidianas para experimentar una versión alternativa de uno mismo.

Al permitir la construcción de una identidad virtual y la toma de decisiones libres de las consecuencias del mundo real, el título funciona como un refugio donde explorar escenarios extraordinarios que difícilmente ocurrirían fuera de la pantalla