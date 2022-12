La Provincia se suma a la campaña de “Pirotecnia Cero”

El uso de la pirotecnia en esta Noche Buena fue mucho menor que en años anteriores. En relación al efecto de la Pirotecnia en niños con Autismo, Liz. Paola Mazo, coordinadora general de la Asociación TDA – H y Neurodiversidad, de Santiago de Estero, en diálogo con Radio Nacional, expresó: "El objetivo de la campaña no es prohibir la pirotecnia en sí, porque sabemos que la industria necesita trabajar, pero si que se pueda disfrutar con pirotecnia no sonora, que no pase de ciertos decibeles las explosiones".

DESCARGAR

Programa: Detrás del Dial

Conducción: Luciana Luchini

Producción: Mónica Paradelo