La provincia de Santa Fe jurará este viernes su nueva constitución

Este viernes 12 de septiembre, a las 17, se llevará a cabo el acto oficial de jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, en el marco del proceso de reforma que culmina tras dos meses de trabajo.

Nicolás Yacoy conversó con Gisel Mahmud, Diputada provincial por el socialismo y parte de la Convención Constituyente, quien dio detalles de algunas de las más importantes reformas de la Carta Magna provincial.

"Vamos a tener una nueva Constitución, hemos trabajado mucho y habrá reformas en el terreno judicial, en el equilibrio de los Poderes y con nuevos derechos en materia digital, en materia medioambiental". "Se trata de una reforma constitucional que nuestra provincia se debía hace más de 60 años; tuvimos más de 700 proytectos de vecinos, agrupaciones, instituciones que nos ayudaron a conocer qué constitución querían tener"

Mahmud confirmó que el viernes a als 17 será la jura y que la nuva constitución entrará en vigencia el sábado 13.