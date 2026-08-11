Así lo aseguró el diputado provincial bonaerense de La Libertad Avanza al ser consultado por Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round en Radio Nacional sobre la reunión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los bloques legislativos del mismo espacio en la provincia de Buenos Aires.

“La reunión se trató sobre qué trabajo estamos haciendo en la cámara y los temas programáticos, como la crisis de IOMA, la inseguridad y la reforma política”, precisó el legislador.

Osaba explicó que La Libertad Avanza es un “contralor de lo que está haciendo el gobernador y el oficialismo”, al tiempo que propone “proyectos de ley que tienen que ver cómo vemos la provincia libertaria a futuro”.

“Somos la segunda minoría, con 20 diputados, y el planteo es más de cara a la opinión pública”, afirmó, y remarcó que “el debate hay que darlo ahí, en cada casa, y en la opinión pública”.

Para el legislador, “la provincia de Buenos Aires hoy es el lastre del país, crece todo el país menos la provincia, cuando debería ser la locomotora de este crecimiento”.

Tras remarcar “el contraste entre la visión que tiene el kirchnerismo y el gobernador Kicillof con el que plantea el presidente Milei”, aseguró que “queremos gobernar realmente la provincia de Buenos Aires, no ser una oposición nomás”.