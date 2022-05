“La propuesta salarial tenía que estar por encima del proceso inflacionario”

Marcelo Nervi, Secretario adjunto de Unter, en comunicación telefónica con Radio Nacional Neuquén, abordó el paro –suspendido- del gremio docente en Río Negro y la reunión mantenida con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Preczyk.

La gobernadora Arabela Carreras solicitó al Ministerio de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria.

“En principio estamos más que preocupados por esta interpretación que ha hecho el Ministerio de Trabajo de la provincia de Río Negro de llamar a una conciliación obligatoria y permitir que sola de las de las partes esté obligado a retrotraer el conflicto al inicio y la otra parte sigue avanzando con él. Todos los anuncios de descuentos y pronunciamientos que obviamente no ayudan en absoluto.”, introdujo Nervi en Radio Nacional Neuquén 103.3.

Nervi se manifestó al respecto deque las declaraciones de la Gobernadora de Río Negro en Bariloche son desconcertantes. La Gobernadora Carrera afirmó que los días de paro ya están liquidados. En este sentido, el secretario adjunto de Unter (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro), dijo: “Uno no alcanza a entender, como una gobernadora que dicta una conciliación, que tiene el carácter de llevar adelante una reunión forzada en función de un conflicto eminente, y una continuidad del conflicto y no solución a ese conflicto. Y, por otro lado, dos declaraciones no que las hizo casi sucesivamente un día tras otro. La primera que tuvo que ver con hacer una interpretación de la situación de los títulos docentes en el marco de una negociación y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se venía discutiendo en el ámbito de la paritaria y que ni siquiera fue mencionado por la propia ministra, o sea, en cuestiones que no responden y que provocan obviamente a una una situación de profesionalismo que el Gobierno pretende llevarlo adelante. Entendemos que tiene que ser en el ámbito de la paritaria y con las discusiones correspondiente en ese ámbito y la segunda declaración la entendemos como una provocación sobre el sueldo de los estatales”.