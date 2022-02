La propuesta salarial presentada a los docentes de Chubut "es insuficiente"

El secretario general de ATECH, Daniel Murphy en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a la negociación salarial que se encuentra abierta con el gobierno provincial. "Nosotros ya hemos planteado, primero a título personal, es que esto es suficiente teniendo en cuenta que en 2019 no tuvimos recomposición, en 2020 un 20 por ciento. Tenemos que tomar como parámetro la inflación y veremos que esto no alcanza, estamos hablando de un 18 por ciento en 3 cuotas a cobrar en junio, estamos ante una cifra que es menos de la mitad de la inflación".

En este marco, además el dirigente gremial advirtió que la decisión de aceptar o no el ofrecimiento esta en manos de los docentes, "la semana que viene empezaremos con asambleas".

Sobre la actualidad del salario docente explicó "hoy estamos en un piso de 40 mil pesos, un piso muy cercano al nacional, con mucha suerte superaríamos los 50 mil pesos en cuatro meses, es muy insuficiente".

