La propuesta gastronómica de Pasta Bar en el barrio porteño de San Telmo

En pleno corazón del barrio de San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta gastronómica de Pasta Bar se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan pastas frescas combinadas con un ambiente de barrio que mezcla tradición e innovación.

Sus fundadores, Gloria Sarmiento y Santiago Conde, visitaron el estudio de Radio Nacional y compartieron su historia, su visión y los desafíos de llevar adelante un restaurante de pastas artesanales en la capital argentina. "El 90% de nuestra clientela es extranjera", precisaron.

En Ramos generales, ambos invitaron a los oyentes a visitar Defensa 1374, el local que abre todos los días para probar la mejor combinación de pasta, salsas y queso rallado.