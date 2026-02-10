"La propuesta es que la edad de imputabilidad baje a los 13 años"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que "proponemos que la edad de imputabilidad baje a los 13 años" y sostuvo que "los salarios de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Federales requieren una recomposición salarial".

"No podemos seguir esperando para actuar con el tema de la delincuencia juvenil porque a las víctimas hay que darles una respuesta ante las situaciones dramáticas que viven por culpa del accionar delictivo de menores", enfatizó Monteoliva.

La ministra de Seguridad dijo que "no tiene sentido que un menor que comete un delito quede en la calle o en un ámbito familiar que lo llevó a esa situación" y aclaró que "no se trata de la cantidad de menores que delinquen si no de entender que aunque haya un solo caso hay que impedirlo".

La funcionaria advirtió que para llevar adelante una buena política criminal "hay que mejorar el ingreso de las Fuerzas de Seguridad" y también "el equipamiento, porque muchas veces están en inferioridad de condiciones en relación a las organizaciones criminales".

"Los salarios de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Federales requieren una recomposición salarial y esa necesidad la conoce el equipo económico y también el presidente Javier Milei, que está comprometido a actuar en este tema", agregó.

Monteoliva explicó que los salarios más bajos en las Fuerzas Armadas oscilan entre los 900 mil pesos y el millón de pesos y consideró que esa cifra "en muchos casos es baja porque se trata de familias numerosas que se tienen que trasladar y tienen que cambiar de viviendas, algo que no es habitual en otros sectores".

"Ya estamos trabajando en la recomposición y el buen funcionamiento de la Obra Social, una situación que no es fácil de resolver porque el personal se desplaza y necesita una buena cobertura en todo el país", remarcó.

La funcionaria recordó que "hay otra situación que hace más compleja la cobertura y tiene que ver con que el mayor caudal de beneficiarios es población mayor en situación de retiro, es decir que aportan menos y consumen muchos más servicios de salud".

"También hay familias de muchos integrantes que se desplazan por todo ekl país y eso requiere una cobertura de salud muy especial y costosa porque hay que multiplicar las prestaciones", añadió por último la ministra de Seguridad.