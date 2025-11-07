"La profesión del periodista deportivo se fue haciendo cada vez más importante "

El comentarista de fútbol y docente, quien trabajó en Radio Nacional a principios de los años 2000, celebró el homenaje que le harán en el Círculo Deportivo, donde uno de sus salones llevará el nombre de Julio Ricardo. En el marco del día del periodista deportivo, el reconocido personaje contó los motivos por los cuales eligió seguir la carrera y cómo fue trabajar con Víctor Hugo Morales y con José María Muñoz "en lo mejor de sus carreras".

"Tuve un recorrido muy participativo con mis colegas, y he aprendido mucho con ellos. Siempre quise advertir que en el juego del fútbol el contrincante "no es un enemigo sino un rival", expresó.

Ricardo recibió feliz la noticia que su nombre integrará un lugar en las paredes del Círculo Deportivo porque su nombre quedará plasmado junto al de su padre "fundador" de dicho lugar.