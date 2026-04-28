La producción porcina creció 15,7% durante el primer trimestre

Impulsado por iniciativas que brindan herramientas para su desarrollo productivo, el sector porcino argentino continúa transitando un crecimiento sostenido que se consolida tanto en producción como en faena, destacó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En el primer trimestre, el sector porcino consolidó su crecimiento con 15,7 por ciento de aumento en la producción y 12,6 por ciento en la faena de cabezas respecto a igual período de 2025, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Producción Porcina.

En marzo se faenaron 807.258 cabezas, 18,4 por ciento más que el mes anterior, mientras que para ese mismo mes la producción alcanzó las 76.582 toneladas, 20% superior a febrero; y el consumo supera los 19 kilos por habitante al año.

Además, desde el punto de vista genético también se aprecia un potencial productivo que acompaña estas expectativas superadoras, con granjas que alcanzan las 41 crías por cerda por año, un dato que refleja y sitúa al sector entre los estándares más elevados.

En esa dirección, desde la cartera agropecuaria nacional se acompaña al sector con diferentes iniciativas y acciones que permiten brindar herramientas y dar respuesta a los desafíos que se plantean, impulsando de forma articulada su desarrollo productivo.

Bajo esa premisa, entró en vigencia una resolución del Senasa para monitorear, controlar y erradicar la enfermedad de Aujeszky, trabajo conjunto que requirió de tiempo y compromiso, pero que genera expectativas y permitirá una mejor eficiencia y abordaje sanitario.

Por otro lado, en materia de financiamiento para apuntalar el crecimiento del sector, además de los créditos pagaderos en valor producto provistos por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), se lanzó una nueva línea crediticia para la industria agroalimentaria argentina que busca potenciar inversiones que modernicen, amplíen y transformen la capacidad productiva.

Este financiamiento es de largo plazo, tanto en pesos como en dólares, con un monto máximo de $6.500 millones (o su equivalente en dólares) a un plazo de 10 años y una financiación de 80 por ciento para la modalidad inversión; y cinco años de plazo, con financiación hasta 100 por ciento en la modalidad leasing.

Por último, comenzó el curso de Capacitación Básica en Producción Porcina, en su primera edición 2026, realizado a través de la plataforma https://campus.inta.gob.ar.

Esta formación virtual, asincrónica y autogestionada, tiene como objetivo central brindar los conceptos básicos en producción porcina para ejercer como operario en las granjas.