La producción minera tuvo un fuerte crecimiento interanual del 8,2% en julio

La producción minera registró en julio un fuerte crecimiento interanual del 8,2%, mientras que el acumulado entre enero y julio alcanzó una suba del 3,3% respecto al mismo período del año pasado.

En relación a junio, el crecimiento de la producción minera fue del 1,6%.

El rubro de mayor incidencia en este crecimiento fue la extracción de petróleo crudo, que aumentó un 19,4% interanual en julio.

En tanto, la extracción de gas natural se elevó 6,9% interanual, con un mejor desempeño del gas convencional (10,8%) frente al no convencional (5,0%).

En términos acumulados, el gas registró un alza de 4,1% en los primeros siete meses del año.En tanto, la extracción de minerales metalíferos se incrementó 9,5% interanual en julio, con un fuerte aporte de la producción de oro y plata, que creció 13,7%.

La extracción de oro presentó una leve caída de 1,0%, y la del resto de los minerales metalíferos, como hierro, cobre, plomo y cinc, subieron 37,9%.

En el acumulado enero-julio, la rama metalífera aún muestra una baja de 0,8%, lo que refleja la disparidad entre subsectores.

En el conjunto de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, el avance fue de 5,5% interanual en julio y 7,6% en el acumulado del año.

Dentro de esta categoría se destacó la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, que se expandió 58,1% interanual, con un fuerte impulso del carbonato de litio, que creció 63% en el mes y acumuló un alza de 69,2% en los primeros siete meses del año.

La extracción de arcilla y caolín registraron una suba de 17,7% interanual, impulsada principalmente por la arcilla común y la zeolita natural, a lo que se sumó la extracción de sal, que creció 14,7% interanual y acumuló un aumento de 5,5%.