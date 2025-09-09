La producción de petróleo sería este año la más alta del siglo y, la de gas, la mayor de la historia

El desarrollo de la cuenca neuquina y especialmente de Vaca Muerta, una de las principales reservas de gas y petróleo no convencionales del mundo, permitiría romper récords en la balanza energética en 2025 y consolidar a la energía como el segundo complejo exportador del país, pronosticó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Las producciones de gas y petróleo del país llevan un crecimiento de 4% y 11% respectivamente, respecto del período enero-julio de este año con el de 2024.

Con este panorama, el petróleo en Argentina proyecta un 2025 con proyecciones para lograr la producción más alta del siglo, un máximo desde 1998 y la tercera más alta registrada; y la producción de gas podría ser la más alta de la historia argentina.

El ascenso de Vaca Muerta permitió que, en lo que va del año, 60% del petróleo extraído en la Argentina consistió en petróleo no convencional (en 2020 esta proporción era menor a 25% y, en 2015, era inferior a 5%).

Esto también se explica por el declino de otras cuencas de producción convencional del país, especialmente la Cuenca Golfo San Jorge.

Por su parte, la nueva etapa del Gasoducto Perito Moreno busca seguir profundizando el abastecimiento de energía a la provincia de Buenos Aires y la Región Centro.

En tanto, la reversión del Gasoducto Norte permitirá ampliar el abastecimiento de gas a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, para luego llegar a la exportación en dirección a Bolivia y Brasil.

Asimismo, el avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) será esencial para potenciar la capacidad de exportación de petróleo a través del Mar Argentino en los próximos años.

No obstante, la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía ya es la más grande del siglo: según la Secretaría de Energía, la balanza energética argentina tuvo su mayor superávit en 35 años.

Mientras el petróleo y gas ganan cada vez más peso en el comercio exterior argentino, las importaciones de energía caen sustancialmente.

La suba de exportaciones de energía se ubica en torno a 11% si comparamos la primera mitad del 2025 respecto al mismo período del año pasado.

Las importaciones de energía en el primer semestre del año marcaron una baja superior a 23% interanual, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía.

De aquí se destaca especialmente la importación de gas, que cayó 46% interanual en el 1er semestre de 2025.

Este desempeño exportador explica por qué el complejo petrolero-petroquímico emerge sostenidamente como el segundo complejo exportador del país desde el año pasado.

Dentro de este grupo, las exportaciones de petróleo y gas ya representan más de 13% de las exportaciones argentinas en lo que va del año.

Dicha proporción era menos de 6% en 2020 y apenas 3,7% en 2015; así, la participación del petróleo y gas en las exportaciones es la más alta en 19 años.

En la misma línea, la participación de la energía en las importaciones nacionales viene cayendo sostenidamente.

Luego del pico de 2022, cuando representaron casi 16% de las importaciones, cayó sostenidamente y hoy se ubica en menos de 5% de lo importado en Argentina para esta primera mitad del 2025, un mínimo de 21 años.