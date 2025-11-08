La producción de legumbres marcó un nuevo récord

La cosecha de legumbres 2024/2025 alcanzó las 1.292.600 toneladas, lo que significó un aumento interanual de 57 por ciento, y superó en 29 por ciento el promedio de producción de las últimas cinco campañas.

La superficie sembrada con arveja, garbanzo, lenteja y poroto en la campaña alcanzó las 956.000 ha; un incremento de 20 por ciento respecto de la campaña 2023/2024, y de 27 por ciento por encima del promedio de los últimos cinco años.

Y el rendimiento promedio se incrementó 34% en la medición interanual, traccionado principalmente por el poroto y el garbanzo, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Las principales provincias productoras de legumbres son Salta y Santiago del Estero; seguidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca.

Por especie, durante el ciclo 2024/25 las superficies sembradas son: poroto, 666.000 hectáreas; garbanzo, 151.500; arveja, 107.000; y lenteja, 31.500.

La Argentina exporta legumbres a 85 países y el principal producto es el poroto (51%) con México y Venezuela como destinos relevantes para el tipo negro, mientras que España y Brasil se destacan para el poroto alubia.

La arveja representa 23% de las legumbres exportadas con Venezuela como principal mercado mientras que el garbanzo (otro 23%) tiene a Pakistán, Turquía y a países de la Unión Europea como compradores relevantes.