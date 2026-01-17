La producción de leche alcanzó su mejor nivel de la última década

La producción nacional de leche cerró el 2025 con un desempeño récord y marcó su mejor registro de los últimos diez años.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Lechería (DNL), el sector alcanzó un volumen total de 11.618 millones de litros, el segundo mayor nivel histórico en la Argentina.

El crecimiento interanual fue del 9,7% en comparación con 2024, una suba que también se refleja en los valores diarios de producción y que consolida una tendencia de expansión sostenida de la actividad tambera.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron que el impulso estuvo vinculado a la incorporación de tecnología, mejoras en los sistemas de manejo y mayor acceso al financiamiento.

En ese marco, se asignaron más de $20.000 millones en créditos al sector a través del BICE, lo que permitió acelerar inversiones en infraestructura y equipamiento.

El avance tecnológico se reflejó en un aumento del 20% en la adopción de sistemas rotativos y de más del 30% en la incorporación de robots de ordeñe, considerados hitos para la lechería nacional.

A esto se sumaron condiciones climáticas más estables, mayor previsibilidad y una rentabilidad positiva para los productores.

El buen desempeño productivo también tuvo impacto en el frente externo: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones del sector crecieron un 13% interanual.

Con estos indicadores, la lechería refuerza su rol estratégico dentro de la agroindustria argentina, tanto por su aporte de divisas como por la generación de empleo y desarrollo regional.