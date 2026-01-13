La producción de huevos creció 9% en 2025 y Argentina es el principal consumidor del mundo

La producción de huevos sigue en alza y en 2025 cerró con un crecimiento interanual del 9% al llegar a las 18.970 millones de huevos, un 8,82% más, en unidades, que en 2024.

Además, Argentina pasó a ocupar el primer puesto del ránking mundial en el consumo de huevos por habitante, según consigna el "Informe Productivo" elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia).

El informe destaca que la producción de huevos tuvo un incremento de 1.537 millones de unidades respecto a 2024 y una producción de 533 huevos por segundo.

El aumento fue posible gracias al crecimiento del 8,68% del parque productivo, que pasó de 57,7 millones de gallinas ponedoras en 2024 a 62,7 millones este año.

Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año, 35 unidades más que en 2024.

“Podemos decir que el huevo sigue siendo la proteína de origen animal más completa, saludable, económica, versátil, sin desperdicio y amigable al bolsillo del consumidor, un aliado de la salud, el medio ambiente y el bolsillo”, indicaron desde Capia.

En ese sentido, la Capia sostuvo que "la industria sigue produciendo en la Argentina con los estándares más exigentes en sanidad, bienestar animal, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, bajo atenta mirada del Senasa, de las bromatologías municipales y nuestros clientes, que cada vez son más exigentes y sofisticados".

La Capia alertó, a pesar del crecimiento del sector, que los productores están recibiendo menos dinero por los huevos que venden.

“El maple de 30 huevos desde mayo a la fecha bajó más del 60% y pasaron de abonar al productor casi 5.600 pesos el maple en granja a menos de 3.500 pesos actuales, con una inflación en costos productivos de poco más del 40%”, destacó el comunicado de Capia.