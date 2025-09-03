La producción automotriz creció 20% en agosto y 6% en los primeros ocho meses del año

Las terminales automotrices retomaron su dinámica de crecimiento y aumentaron su producción un 20% en agosto en relación a julio para alcanzar las 44.545 unidades, según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Así, completaron el período que va desde enero hasta agosto de este año con 332.135 vehículos fabricados, lo que representa un crecimiento del 6,2 en relación al mismo período del año pasado.

El presidente de Adefa señaló que "superada la estacionalidad que condicionó el desempeño de julio la industria automotriz retomó el ritmo de actividad mostrando en agosto una recuperación con crecimiento en las tres principales variables de producción, exportaciones y ventas mayoristas".

En relación a las exportaciones, en agosto se enviaron 25.503 vehículos al exterior, un 39,9% más que en julio.

En el acumulado entre enero y agosto, las exportaciones sumaron 173.382 vehículos, un 7,7% menos que en el mismo período del año pasado.

"En el acumulado anual, el exportador es el único pilar con desempeño negativo en la comparación interanual y por ese motivo dese el sector avanzamos en una agenda de trabajo que articula el sector público y el privado para mejorar la competitividad y para reducir la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal".

Por otra parte, las unidades destinadas a la red de concesionarios alcanzaron en agosto un total de 51.766 vehículos, lo que representa una mejora del 3,1% en relación con las entregas registradas en julio de este año y de un 33,8% en relación al mismo mes de 2024.

En el período enero-agosto las empresas automotrices colocaron en las redes comerciales 400.953 unidades, lo que arroja un crecimiento de 71,6% respecto de los 233.711 vehículos que se comercializaron entre enero y agosto de 2024.