"La primera vez que fuí al teatro fue a ver Cyrano y cumplí el sueño de hacerla yo"

Anoche fue la primera edición de los Martín Fierro al Teatro, organizado por APTRA, en donde Gabriel "Puma" Goity se llevó el Martín Fierro de Oro por la obra Cyrano que protagoniza en el teatro San Martín. "Yo entré al teatro para hacer Cyrano", contó en Radio Nacional.

"Disfruto mucho de hacer esta obra, tengo el privilegio de hacer lo que amo. Fue mi abuelo Modesto el que me llevó por primera vez al teatro, a la sala Martín Coronado a ver Cyrano de Bergerac con Ernesto Bianco. Yo salí de ahí y le dije a mi abuelo, yo voy a hacr Cyrano. Y fue él que me dijo que entonces tenía que ser actor. Fue después que me encariñé con todo lo del teatro, los demás papeles y autores", expresó.

"Nunca pensé que me iba a llevar el oro. Ni en la mejor de mis fantasías", agregó el actor.