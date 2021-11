La Primera C busca estadio para la Final

Por Daniel Cacioli

La Primera tiene su cronograma de definición. Llegaron a la final por el ascenso Berazategui ante Dock Sud. La ida el Naranja será local y la vuelta será en cancha del Docke.

La realidad es que el "Bera" no puede jugar en su estadio, si bien el mismo no está clausurado, luego de los incidentes ante Laferrere, el Aprevide no quiere que se juegue en el Norman Lee, es por eso que en la última fecha jugó de local en Arsenal.

Para esta final se barajó la posibilidad del estadio de La Plata, pero no estaría disponible. Hoy se manejan dos posibilidades, Defensa y Justicia o Lanus. Habrá que esperar por la definición.

Asi es el cronograma de las finales y el inicio del reducido. Además, respecto a la Final de Primera D , este miercoles a las 17 horas jugarán el partido de ida, Puerto Nuevo ante Liniers.