La primavera llega con la propuesta nacional de lectura "Florecen mil libros"

La llegada de la primavera será nuevamente una ocasión para celebrar la lectura en Argentina. Por cuarto año consecutivo, Riverside Agency impulsa la tirada nacional de libros “Florecen mil libros”, una propuesta que busca acercar la literatura a nuevos lectores de una manera original y participativa.

Roxana Bávaro, jefa de prensa y comunicación en Riverside Agency, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó que esta iniciativa consiste en regalar ejemplares que serán escondidos en distintos puntos del país. Cerca de 30 librerías y 20 comunicadores e influencers serán parte de la acción, dejando libros de manera sorpresiva en lugares elegidos para que los encuentre cualquier transeúnte.

La propuesta tiene como consigna que la persona que encuentre un ejemplar se saque una foto y la comparta en redes sociales, promoviendo así que las “lecturas florezcan”. Según Roxana Bávaro, el objetivo de “Florecen mil libros” es fortalecer el vínculo con la lectura, generar comunidad en torno a los libros y transformar el acto de leer en una experiencia compartida y festiva.